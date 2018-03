"Yüksek katma değer üretecek yeni yatırımlar bekliyoruz"

- "Yatırımlarını artırmasını bekliyoruz"

Ziya Altunyaldız, 2002 öncesinde yüzde 5 civarında olan yatırım artışının, sonrasında yüzde 10'lara çıktığını belirterek, Türkiye'nin Çin ve Hindistan'dan sonra milli gelirine oranla en fazla yatırım yapan ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin OECD içinde en fazla büyüyen ülke olmayı sürdüreceğine yönelik net öngörüler bulunduğuna işaret eden Altunyaldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gelecek öngörüsünü daha iyi hale getirirken, ülkemize yatırım yapanların daha iyi kazanmasını ve yatırımlarını artırmasını bekliyoruz. Türkiye hem içeride hem dışarıda vatandaşının ve yatırımcısının güvenliğini temin etme ve üreten, büyüyen, kalkınan, refah oluşturan ülke olma yolunda her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Kendisine karşı oluşabilecek her türlü tehdidi bertaraf etme noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında her türlü düzenlemeyi anında ve sürekli şekilde yapmayı prensip edinmiş durumdayız. Yatırım dostu ortamı büyütmek ve geliştirmek ana şiarımız. Her türlü talebi dinleyen, buna çözüm üreten, tüm yatırımcıları çözüm ortağı olarak gören, yatırımcıyla birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa eden bir ülke anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz."