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Yüksek Seçim Kurulu binasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 01:50 | Son Güncelleme

Binanın bodrum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasının bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın bodrum katından yoğun duman çıktığını gören güvenlik görevlileri itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bodrum katından yükselen yoğun duman binanın giriş katını etkisi altına aldı.

Kazan dairesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hasara yol açan yangında, yasal saklama süresi sona eren ve YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakın bir bölümünün tahrip olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye yangın YSK Yüksek Seçim Kurulu

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