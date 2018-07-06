HABER

Yüksekdağ'ın tutukluk halinin devamına hükmedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ katılmazken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Yüksekdağ'ın avukatları, 6-7 Ekim 2014'deki Kobani (Ayn el-Arap) olaylarına ilişkin Yüksekdağ'ın yaptığı açıklamalarından dolayı hazırlanan fezlekelerin mevcut dava dosyasına eklendiğini, Yüksekdağ'ın söz konusu fezlekelere karşı savunmasını hazırlayamadığı için duruşmaya katılmadığını beyan etti.

Savunma için müvekkillerine süre verilmesi talebinde bulunan avukatlar, Yüksekdağ'ın uzun süredir tutuklu bulunduğunu dile getirerek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Savunmasını hazırlayabilmesi için Yüksekdağ'a süre verilmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurup, tahliye talebinin reddine karar vererek tutukluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 24 Eylül 'de devam edilecek.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladıLeyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Iraklı avukata kadın iç çamaşırı giydirip, işkence yaptılarIraklı avukata kadın iç çamaşırı giydirip, işkence yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terör örgütü yöneticiliği Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Figen Yüksekdağ

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.