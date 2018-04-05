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Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üye Eskişehir’deki olaya ilişkin görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi Eskişehir’deki olaya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayer, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak’ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üye Eskişehir’deki olaya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirildi. YÖK Başkanı Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyemizi Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde gerçekleşen menfur olaya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdik" dedi.

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