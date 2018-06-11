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Yükseköğretim Kurulu tarafından, ALES'in bu yıl 3 kez yapılması kararı alındı. Yeni ALES'in tarihi 30 Eylül 2018 olarak belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu tarafından, ALES'in bu yıl 3 kez yapılması kararı alındı. Yeni ALES'in tarihi 30 Eylül 2018 olarak belirlendi


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Yükseköğretim Kurulu

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