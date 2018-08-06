Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sınavlara yönelik detaylı analizlerin yapıldığı 9'uncu değerlendirme raporunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ele alındı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

Sınava en yüksek katılım yüzde 23,23 ile Anadolu liselerinden oldu.

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0

12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

Sınavın TYT oturumuna katılan adaylardan 1'i, 120 sorudan 119'una doğru cevap verirken, 24 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Adayların yüzde 85,59'u TYT oturumunda, 14-60 arasında soruyu doğru cevapladı.