HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Yükseköğretime erişimde tatminkar seviyedeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "Artık yükseköğretime erişim diye bir sorun Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Yükseköğretime erişimde tatminkar bir seviyedeyiz" - "Türkiye, 137 ülke arasında yükseköğretime erişim noktasında dünyada ikinci sırada yer alıyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretime erişim sorununun gündemden çıktığını belirterek, Türkiye'nin, yükseköğretime erişim noktasında 137 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla düzenlenen "Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK'ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'de son dönemde birçok alanda reformlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Benzer reformları eğitim, kültür, sanat alanlarında da gerçekleştirmek, insan merkezli kalkınmayı sağlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirten Saraç, "Ulaşmak istediğimiz insani, sosyal ve kültürel kalkınmışlık seviyesine erişmemizin ancak nitelikli insan gücü ve nitelikli bilgi üretimiyle mümkün olacağı muhakkaktır." dedi.

Saraç, geleceğin inşasında en stratejik ve en önemli konunun, teknolojik gelişmelerle birlikte çok hızlı ve sürekli değişen sosyo ekonomik yapı, değişen yapıya uyum sağlayabilecek beşeri sermayeye duyulan ihtiyaç kapsamında her seviyede eğitime ve insana yapılacak yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, "Yeni YÖK olarak son yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli yenilikler, yükseköğretimde planladığımız, uygulamaya koyduğumuz büyük düzenlemeler, devam eden çalışmalarımız ve yeni projelerimiz, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı tüm süreçlerin iyileştirilebilmesi, geliştirilebilmesi içindir." değerlendirmesini yaptı.

Eğitimin bütün türlerinde ve düzeylerinde sayısal büyüklüğün önemine vurgu yapan Saraç, "Bununla birlikte artık yükseköğretime erişim diye bir sorun Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Yükseköğretime erişimde tatminkar bir seviyedeyiz." dedi.

Bunun en önemli göstergesinin, 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu'nun Türkiye raporu olduğunu aktaran Saraç, rapora göre, Türkiye'nin 137 ülke arasında yükseköğretime erişim noktasında dünyada ikinci sırada yer aldığını, bugün itibarıyla yükseköğretim sisteminde 205 yükseköğretim kurumu ile 46 bini aşkın programın bulunduğunu aktardı.

Saraç, yükseköğretime erişim ve yükseköğretimde kalitenin, yükseköğretim alanının birbiriyle ilişkili iki temel konusu olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi bugünün vazifesi, yükseköğretimde kalite üzerinde yoğunlaşmaktır. Bundan dolayı kaliteyi önceleyen bir anlayışla çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu noktada Kalite Kurulunun kurulmasının önemli projelerden biri olduğunu, ayrıca kalite odaklı pek çok karar alındığını dile getiren Saraç, bu noktada yapılan projeleri özetledi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Biz yeni YÖK olarak ileriki yıllarda Kalite Kurulu ve kalite etrafındaki girişimlerimiz, ihtisaslaşma ve 100/2000 projesi ile anılmak istiyoruz. Ancak bu girişimlerimizin sürdürülebilirliği, bu sürecin ilgili paydaş kurumları ile ilişki ve işbirliği içinde gerçekleştirilebilmesi ile mümkün olabilecektir. Ne yazık ki ülkemizde bu işbirliği süreçlerinde çok fazla başarı öykümüzün bulunduğunu söylemek mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılamaMehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK YÖK Başkanı Yekta Saraç Yükseköğretim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.