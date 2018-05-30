"Yükseköğretime erişimde tatminkar seviyedeyiz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretime erişim sorununun gündemden çıktığını belirterek, Türkiye'nin, yükseköğretime erişim noktasında 137 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını bildirdi.
Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla düzenlenen "Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK'ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'de son dönemde birçok alanda reformlar gerçekleştirildiğini ifade etti.
Benzer reformları eğitim, kültür, sanat alanlarında da gerçekleştirmek, insan merkezli kalkınmayı sağlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirten Saraç, "Ulaşmak istediğimiz insani, sosyal ve kültürel kalkınmışlık seviyesine erişmemizin ancak nitelikli insan gücü ve nitelikli bilgi üretimiyle mümkün olacağı muhakkaktır." dedi.
Saraç, geleceğin inşasında en stratejik ve en önemli konunun, teknolojik gelişmelerle birlikte çok hızlı ve sürekli değişen sosyo ekonomik yapı, değişen yapıya uyum sağlayabilecek beşeri sermayeye duyulan ihtiyaç kapsamında her seviyede eğitime ve insana yapılacak yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, "Yeni YÖK olarak son yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli yenilikler, yükseköğretimde planladığımız, uygulamaya koyduğumuz büyük düzenlemeler, devam eden çalışmalarımız ve yeni projelerimiz, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı tüm süreçlerin iyileştirilebilmesi, geliştirilebilmesi içindir." değerlendirmesini yaptı.
Eğitimin bütün türlerinde ve düzeylerinde sayısal büyüklüğün önemine vurgu yapan Saraç, "Bununla birlikte artık yükseköğretime erişim diye bir sorun Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Yükseköğretime erişimde tatminkar bir seviyedeyiz." dedi.
Bunun en önemli göstergesinin, 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu'nun Türkiye raporu olduğunu aktaran Saraç, rapora göre, Türkiye'nin 137 ülke arasında yükseköğretime erişim noktasında dünyada ikinci sırada yer aldığını, bugün itibarıyla yükseköğretim sisteminde 205 yükseköğretim kurumu ile 46 bini aşkın programın bulunduğunu aktardı.
Saraç, yükseköğretime erişim ve yükseköğretimde kalitenin, yükseköğretim alanının birbiriyle ilişkili iki temel konusu olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi bugünün vazifesi, yükseköğretimde kalite üzerinde yoğunlaşmaktır. Bundan dolayı kaliteyi önceleyen bir anlayışla çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Bu noktada Kalite Kurulunun kurulmasının önemli projelerden biri olduğunu, ayrıca kalite odaklı pek çok karar alındığını dile getiren Saraç, bu noktada yapılan projeleri özetledi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Biz yeni YÖK olarak ileriki yıllarda Kalite Kurulu ve kalite etrafındaki girişimlerimiz, ihtisaslaşma ve 100/2000 projesi ile anılmak istiyoruz. Ancak bu girişimlerimizin sürdürülebilirliği, bu sürecin ilgili paydaş kurumları ile ilişki ve işbirliği içinde gerçekleştirilebilmesi ile mümkün olabilecektir. Ne yazık ki ülkemizde bu işbirliği süreçlerinde çok fazla başarı öykümüzün bulunduğunu söylemek mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.
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