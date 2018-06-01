Yükseköğretime üç başlıkta tam not

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 24-25 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde, Türk yükseköğretim sisteminin, üç konuda tam puan aldığını bildirdi. Saraç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2001'de parçası olduğu Bologna Süreci'nde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki veya üç yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini ifade etti. Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nın 48 ülkeden oluştuğunu ve son olarak 24-25 Mayıs tarihlerinde, Fransa'da Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nin düzenlendiğini kaydeden Saraç, zirveye, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının müşterek bir heyetle katıldığını belirtti. Saraç, zirvede, daha önce "Derece Sisteminin Geliştirilmesi (Yeterlilikler Çerçevesi, ECTS Sistemi ve Diploma Eki Süreci)", "Tanıma" ve "Kalite Güvencesi" alanlarında belirlenen 2018 hedefleri açısından, "Türkiye'nin dikkate değer gelişmeler kaydettiğinin" belirtildiğini aktardı. Zirvede, Bologna Süreci'ndeki ülkelerin, "Avrupa Yükseköğretim Alanı Süreci Değerlendirme Raporu"nda üç ana başlıkta ele alındığını kaydeden Saraç, Türkiye'nin, derece sistemlerinin geliştirilmesi ana başlığı altında; "Yeterlilikler Çerçevesi", "Avrupa Kredi Transfer Sistemi" ve "Diploma Eki" başlıklarında 5 üzerinden 5 tam puan aldığını bildirdi.

- "Önceki yıllara nazaran büyük gelişme" Türk yükseköğretim sisteminin, derece sisteminin geliştirilmesi alanındaki tüm alt alanlarda, önceki yıllara nazaran büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Saraç, üç alt başlığın tümündeki değerlendirmelerden, özellikle de Avrupa yükseköğretim sisteminde en üst düzeydeki zirveden tam not alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Saraç, "Bu zirvedeki tespitler bize gösteriyor ki Bologna Süreci'nde, pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktayız. Bu çok önemli ve olumlu bir gelişme." değerlendirmesini yaptı. Zirvede bir tek "Kalite Güvence Sistemi" başlığı altındaki notta istenilen düzeyde olunmadığını ifade eden Saraç, bunun, bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulunun henüz kurulmasından ve çıktılarının beklenmesinden kaynaklandığını belirtti. Başkan Saraç, "Önümüzdeki değerlendirmede, bu noktada da çok iyi olacağımızı düşünüyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Kalite Ajansı'na üye olacak. Bilindiği üzere kalite güvencesi alanında gereken yapısal değişiklikleri sağlayarak idari ve mali özerkliğe sahip bir Kalite Kurulu'nun oluşturulması sağlandı. Yeni YÖK'ün çok önem verdiği ve gerçekleştirdiği projelerden birisi olan Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun, Avrupa Kalite Ajansı'na üye kabul edilmesiyle, 2020 yılına dek bu alandaki değerlendirmelerde de hedeflediğimiz sonucu inşallah elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.