Yükseköğretime üç başlıkta tam not

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 24-25 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde, Türk yükseköğretim sisteminin, üç konuda tam puan aldığını bildirdi.
Saraç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2001'de parçası olduğu Bologna Süreci'nde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki veya üç yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini ifade etti.
Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nın 48 ülkeden oluştuğunu ve son olarak 24-25 Mayıs tarihlerinde, Fransa'da Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nin düzenlendiğini kaydeden Saraç, zirveye, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının müşterek bir heyetle katıldığını belirtti.
Saraç, zirvede, daha önce "Derece Sisteminin Geliştirilmesi (Yeterlilikler Çerçevesi, ECTS Sistemi ve Diploma Eki Süreci)", "Tanıma" ve "Kalite Güvencesi" alanlarında belirlenen 2018 hedefleri açısından, "Türkiye'nin dikkate değer gelişmeler kaydettiğinin" belirtildiğini aktardı.
Zirvede, Bologna Süreci'ndeki ülkelerin, "Avrupa Yükseköğretim Alanı Süreci Değerlendirme Raporu"nda üç ana başlıkta ele alındığını kaydeden Saraç, Türkiye'nin, derece sistemlerinin geliştirilmesi ana başlığı altında; "Yeterlilikler Çerçevesi", "Avrupa Kredi Transfer Sistemi" ve "Diploma Eki" başlıklarında 5 üzerinden 5 tam puan aldığını bildirdi.
- "Önceki yıllara nazaran büyük gelişme"
Türk yükseköğretim sisteminin, derece sisteminin geliştirilmesi alanındaki tüm alt alanlarda, önceki yıllara nazaran büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Saraç, üç alt başlığın tümündeki değerlendirmelerden, özellikle de Avrupa yükseköğretim sisteminde en üst düzeydeki zirveden tam not alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.
Saraç, "Bu zirvedeki tespitler bize gösteriyor ki Bologna Süreci'nde, pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktayız. Bu çok önemli ve olumlu bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.
Zirvede bir tek "Kalite Güvence Sistemi" başlığı altındaki notta istenilen düzeyde olunmadığını ifade eden Saraç, bunun, bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulunun henüz kurulmasından ve çıktılarının beklenmesinden kaynaklandığını belirtti.
Başkan Saraç, "Önümüzdeki değerlendirmede, bu noktada da çok iyi olacağımızı düşünüyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Kalite Ajansı'na üye olacak. Bilindiği üzere kalite güvencesi alanında gereken yapısal değişiklikleri sağlayarak idari ve mali özerkliğe sahip bir Kalite Kurulu'nun oluşturulması sağlandı. Yeni YÖK'ün çok önem verdiği ve gerçekleştirdiği projelerden birisi olan Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun, Avrupa Kalite Ajansı'na üye kabul edilmesiyle, 2020 yılına dek bu alandaki değerlendirmelerde de hedeflediğimiz sonucu inşallah elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, "Kalite Değerlendirme Süreçlerine Öğrenci Katılımı"nda üye ülkeler ortalamasında yer aldığını, "Uluslararası Değerlendirme Süreçlerine Açıklık" alanında ise tam not alındığını bildiren Saraç, tanıma süreçlerinde de Türkiye'nin, üye ülkeler ortalamasında gelişme gösteren ülkeler arasında olduğunu söyledi.
- "Türk yükseköğretimi birçok alanda öne çıkmayı başardı"
Türk yükseköğretim sisteminin, son yıllarda büyük bir ivme kazandığına işaret eden Başkan Saraç, "Avrupa Yükseköğretim Alanı Süreci Değerlendirme Raporu'ndan da görüldüğü üzere, ülkemiz yükseköğretimi, son yıllarda büyük bir ivme kazanarak birçok alanda öne çıkmayı başardı. Bu rapor, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin gelişme veya gerilemesini gösteren, bu sürece dahil bütün ülkelerin karnesini ortaya koyan önemli bir göstergedir." değerlendirmesinde bulundu.
Küresel rekabet ortamında, eğitim kalitesini artırmak ve uluslararası ekosistemde varlık gösterecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla sürdürdükleri çalışmalara, Avrupa Yükseköğretim Alanı hedefleri ile ilişkilendirecek şekilde devam edeceklerini bildiren Saraç, bu bağlamda, gelecek dönem için yeni bir proje daha ortaya koyacaklarını kaydetti.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, bir sonraki Bakanlar Zirvesi'nin 2020'de İtalya'da gerçekleşeceğini belirterek, bu süreçte, yükseköğretim sistemlerini daha nitelikli, kapsayıcı, güncel ihtiyaçları karşılar ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlar bir hale getirmek amacıyla yeni önceliklerin belirlendiğini bildirdi.
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