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Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 01:18 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından patlatılan EYP sonucu 1'i ağır 9 polis yaralandı.

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kuvvetleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı polislerden 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yolda düzenlen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk bilgilere göre 1 ağır 8'i hafif 9 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi" denildi.

İHA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis PKK Yüksekova polis aracının geçişi sırasında patlama

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