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Yüksekova'da teröristlere ağır darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yüksekova'da teröristlere ağır darbe!

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Anahtar Kelimeler:
TSK Hakkari Yüksekova terör

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