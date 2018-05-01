Yüksekova, ilkbaharla birlikte rengârenk

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, ilkbaharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu.
Kışın kar altında kalan Yüksekova, ilkbahar mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. İlçedeki ovada açan çiçeklerle kartpostallık görüntü ortaya çıktı. Yüksekova'nın karşısındaki Cilo-Sat Dağları'ndaki kar ile ovadaki çiçekler, hayran bırakan manzara oluşturdu. İlçenin köylerinden gelen bazı kadınlar, çiçeklerin arasında pancar otu topladı.
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