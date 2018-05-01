Yüksekova, ilkbaharla birlikte rengârenk

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, ilkbaharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu.
Kışın kar altında kalan Yüksekova, ilkbahar mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. İlçedeki ovada açan çiçeklerle kartpostallık görüntü ortaya çıktı. Yüksekova'nın karşısındaki Cilo-Sat Dağları'ndaki kar ile ovadaki çiçekler, hayran bırakan manzara oluşturdu. İlçenin köylerinden gelen bazı kadınlar, çiçeklerin arasında pancar otu topladı.
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum