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Yüksekova, ilkbaharla birlikte rengârenk

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, ilkbaharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, ilkbaharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu.

Kışın kar altında kalan Yüksekova, ilkbahar mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. İlçedeki ovada açan çiçeklerle kartpostallık görüntü ortaya çıktı. Yüksekova'nın karşısındaki Cilo-Sat Dağları'ndaki kar ile ovadaki çiçekler, hayran bırakan manzara oluşturdu. İlçenin köylerinden gelen bazı kadınlar, çiçeklerin arasında pancar otu topladı.

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