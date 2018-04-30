Yüksekova kırsalında el yapımı patlayıcı bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 3 tüp ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İlimiz Yüksekova ilçesi Bulaklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 büyük tüp ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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