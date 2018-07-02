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Yüksekova'da 16 yıl sonra bebek sevinci yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 16 yıldır çocuk sahibi olamayan Elif- Avşar Büyüksu çiftinin bebek özlemi, gördükleri tedavinin ardından sona erdi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 16 yıldır çocuk sahibi olamayan Elif- Avşar Büyüksu çiftinin bebek özlemi, gördükleri tedavinin ardından sona erdi. Babasının doğum gününde dünyaya gelen İnci bebek, ailesine çifte mutluluk yaşattı.

Yüksekova ilçesinde bağlı Esendere Belediyesi'nde memur Avşar Büyüksu (39) ve ev kadını eşi Elif Büyüksu (36) yıllarca çocuk özlemiyle yaşadı. Birçok hastaneye giden çift en son Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıklar Uzmanı Dr. Mehmet Cömert'e başvurdu. Uygulanan tedaviler sonucu hamile kalan Elif Büyüksu, 16 yıl aradan sonra bebeğini kucağına aldı. Çocuklarına 'İnci' ismini veren çift, büyük mutluluk yaşadı.

Bebeğini kucağına alan Elif Büyüksu, "Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım, dua ettim. İnci'nin dünyaya gelmesiyle hayatımız değişti. Allah annelik duygusunu herkese yaşatsın. İnci uzun yıllardan sonra bize Allah'ın bir lütfu. Çok mutluyuz. 16 yıldır bu anı bekliyorduk "dedi.

Baba Avşar Büyüksu ise büyük emek veren Dr. Mehmet Cömert'e teşekkür etti. Baba olmanın mutluluğunu yaşadığın anlatan Büyüksu, "Babalık duygusu anlatılmaz. 16 yıl aradan sonra bu güzel duyguyu tattık. Doktor Mehmet Cömert'e teşekür ediyorum. Kızımın, doğum günümde dünyaya gelmesi de ayrı bir sevinç" diye konuştu.

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