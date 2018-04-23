Yüksekova'da 23 bin mektup balonlarla gökyüzüne uçuruldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin yazdığı 23 bin mektup, 23 bin balona yapıştırılarak gökyüzüne uçuruldu.
İlçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, Av. Mehmet Altun İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler sahnelenerek, "Öğretmenim Söyle Bana" klibinin yer aldığı sinevizyon izletildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, törende yaptığı konuşmada ülkenin kuruluş aşamasındaki zorluklara dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkaşkomutanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi aynı zamanda 80 milyonun hayali, 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmektir. Çocuklarımız, geleceğin büyük Türkiye'sinin inşasında 'Biz de varız.' dedi. Bu kapsamda 23 bin mektubu yazarak balonlarla bütünleştirdi. Gökyüzüne bırakacağız ve onların hayalleri gökyüzüne yükselecek. Çocuklarımızın bu hedefine biz de ortak olalım dedik. Tüm çocukların bayramını kutluyorum."
Yüksekova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "23 Nisan Hedef 2023" projesi kapsamında 23 bin öğrencinin "2023'e mektuplar" sloganıyla geleceğe dair hayallerini ve beklentilerini yazdıkları mektuplar, 23 bin balona yapıştırılarak gökyüzüne uçuruldu.
Gökyüzüne yükselen rengarenk balonlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliğe, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri de katıldı.
- Çukurca
Çukurca ilçesindeki kutlamalar hükümet konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.
Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Çok Amaçlı Ahmed-i Hani Konferans Salonu'nda devam eden programda öğrenciler tarafından dans gösterisi sunuldu.
Daha sonra Kaymakamlık ve 2. Hudut Tugay Komutanlığınca Bardaklı Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi.
Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi önüne bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Mikail Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Abacı ve yüzlerce vatandaşa asker ve polislerce Türk Bayrağı dağıtıldı.
Vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Bardaklı Yaylası'na yürüdü. İki saatlik yürüyüşün ardından yaylaya ulaşan vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdi.
Yürüyüşe katılanlara sandviç ve meyve suyu ikram edildi.
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