Yüksekova'da 23 bin mektup balonlarla gökyüzüne uçuruldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin yazdığı 23 bin mektup, 23 bin balona yapıştırılarak gökyüzüne uçuruldu.

İlçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, Av. Mehmet Altun İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler sahnelenerek, "Öğretmenim Söyle Bana" klibinin yer aldığı sinevizyon izletildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, törende yaptığı konuşmada ülkenin kuruluş aşamasındaki zorluklara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkaşkomutanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi aynı zamanda 80 milyonun hayali, 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmektir. Çocuklarımız, geleceğin büyük Türkiye'sinin inşasında 'Biz de varız.' dedi. Bu kapsamda 23 bin mektubu yazarak balonlarla bütünleştirdi. Gökyüzüne bırakacağız ve onların hayalleri gökyüzüne yükselecek. Çocuklarımızın bu hedefine biz de ortak olalım dedik. Tüm çocukların bayramını kutluyorum."