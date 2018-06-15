HABER

Yüksekova'da askeri hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı.

Yüksekova'da askeri hareketlilik

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda askeri araç, Şemdinli ilçesine doğru gitti.
Kandil'e yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan çıkan, aralarında tankların ve mühimmat taşıyan kamyonların da bulunduğu 20'ye yakın askeri aracın güvenlik önlemleri altında İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçesine doğru gittikleri görüldü.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da askeri hareketlilikYüksekova'da askeri hareketlilikYüksekova'da askeri hareketlilikYüksekova'da askeri hareketlilik

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu STK iftarında konuştu(geniş haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu STK iftarında konuştu(geniş haber)
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydiAK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları: Hem Cuma günü hem bayram için en güzel mesajlar

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.