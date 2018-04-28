Yüksekova'da bin kadına hediye dağıtıldı

Annenin evi, çocuğu ve her şeyi yöneten ve yetiştiren kişi olduğunu anlatan Kaşıkçı, "Yaşımız kaç olursa olsun hangi makam ve mevkiye gelirsek gelelim anne için evlat değişmiyor. Bizdeki anne ve toplumumuzdaki anne her zaman farklı ve yaşatılması gereken bir değer." dedi. Kadınları Toplumsal Destekleme Derneği Başkanı Müjgan Erdem ise kadınların kurtuluş mücadelesinde en önde yerlerini aldıklarını ifade ederek, "Bu bilinçle kadının toplumda söz sahibi olduğunu biliyoruz. 'Cennet anaların ayağının altındadır' diyen Peygamber Efendimizin izinden gidenler olarak, kadına verilen değerin çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, programda yaptığı konuşmada, anne kavramının toplumdaki yerinin farklı olduğunu söyledi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak da hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden annelerin huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu belirtti.

Annelerin ailenin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olduğunu dile getiren Toprak, "Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, kadın erkek herkesin sorumluluğudur. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz." ifadesini kullandı.

