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Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

ŞEHİT YAVUZ TOPRAĞA VERİLDİ Şehit Piyade Çavuş Yusuf Yavuz'un cenazesi, hava yolu ile önce Nevşehir'e ardından kara yolu ile memleketi Niğde'ye getirildi.

Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)

ŞEHİT YAVUZ TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Piyade Çavuş Yusuf Yavuz'un cenazesi, hava yolu ile önce Nevşehir'e ardından kara yolu ile memleketi Niğde'ye getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak Kızılören köyündeki babaevine götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından köy meydanında askeri tören düzenlendi.
Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Şehit Yavuz'un yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit Yusuf Yavuz'un cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uyu bebe uyu .uyu millet uyu.yalanin bukadarina artik pes.
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