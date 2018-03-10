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Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazide bulduğu cisim elinde patlayan Berat Oktay (10) ağır yaralandı.

Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde arazide bulduğu cisim elinde patlayan Berat Oktay (10) ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30'da sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Burada oyun oynayan Berat Oktay'ın yerde bulduğu cisim elinde patladı. Patlamada ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan geçen taksi ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polisler inceleme başlattı. Yaralı çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

FOTOĞTAFLI

Yüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandıYüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandıYüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandıYüksekova'da bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı

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