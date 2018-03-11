HABER

Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde cami duvarının dibine bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı.

Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde cami duvarının dibine bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı. Patlatılan şüpheli paket, boş çıktı.
Bugün akşam saat 18.20 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerindeki İhsaniye Cami duvarının dibine bırakılan şüpheli paketi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan şüpheli paket, boş çıktı.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldıYüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Malatya'da uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı

Malatya'da uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.