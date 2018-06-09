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Yüksekova'da inşaatta iskele çöktü: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde, yapımı devam eden konut inşaatında iskele çökmesi sonucu 4'üncü kattan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde, yapımı devam eden konut inşaatında iskele çökmesi sonucu 4'üncü kattan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Olay,Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden konut inşaatında iskele çöktü. Çökme nedeniyle işçiler Mehmet Avcı (43), Abdulaziz Çiftçi (40) ile Habib Ay (41) 4'üncü kattan yere düştü. İşçilerden Avcı, olay yerinde hayatını kaybederken, Çiftçi ve Ay ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak Abdulaziz Çiftçi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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