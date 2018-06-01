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Yüksekova'da kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 21:12 | Son Güncelleme

Yüksekova'da kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yol yapım firmasında çalışan Necmettin Düzce (42) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon Esendere beldesi girişinde devrildi.

Kazada sürücü Düzce hayatını kaybetti, kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Esendere Hakkari trafik kazası Yüksekova Yüksekova Devlet Hastanesi

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