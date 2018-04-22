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Yüksekova’da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığında da hissedilir bir düşüş yaşanırken, bölgede yağışların devam edeceği bildirildi.
Nisan ayında kenti beyaza bürüyen kar yağışı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, meyve ağaçlarının ve ekili alanlarının zarar görmesinden korktuklarını belirttiler.

Yüksekova’da kar yağışı

Yüksekova’da kar yağışı

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