Yüksekova'da özel harekat polisini şehit eden 2 terörist öldürüldü 

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı inflak ettirererek özel hareket polisi Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden, 8 özel hareket polisini de yaralayan 2 PKK'lı terörist, bir mağaraya düzenlenen operasyonla öldürüldü.
Yüksekova'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Yaralı polislerin tedavisi devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, bölgeden kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova'nın Onbaşılar Köyü Çardaklı mevkiindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Hakkari Valiliği, düzenlenen operasyonda olayın failleri oldukları belirlenen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
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