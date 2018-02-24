Yüksekova'da patlama

HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin refüje yerleştirdiği patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.
Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde eski cezaevi kavşağı yakınında PKK'lı teröristlerce refüje yerleştirilen patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama nedeniyle araçta hasar da oluşmadı ancak çevredeki bazı iş yerleri ve evlerin camları kırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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