Yüksekova'da polislerle öğrenciler futbol oynadı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütüyle mücadelede önemli başarılara imza atan Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ilçe halkıyla da kaynaşma yolunda önemli projeleri hayata geçiriyor.
Terörle mücadeleyi başarılı şekilde yürüten güvenlik güçleri, bir taraftan da hayata geçirdiği sosyal projelerle ilçedeki halkın güven ortamını daha iyi değerlendirmesine katkı sunuyor.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Şemsettin Onay Anadolu Lisesi bahçesindeki halı sahada futbol maçı organize edildi.
Maç öncesi İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile şube müdürleri, öğrencilere "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolayısıyla Fenerbahçe forması hediye etti.
Baş ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, öğrenciler ile futbol oynayarak birlikte zaman geçirdi.
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