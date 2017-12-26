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Yüksekova'da sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:00 | Son Güncelleme 32 dakika önce

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova'da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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