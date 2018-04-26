HABER

Yüksekova’da tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği düzenlendi.İsmet Alkan Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ki yetiştirme destekleme kursu tarafından 3.

Yüksekova’da tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği düzenlendi.
İsmet Alkan Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ki yetiştirme destekleme kursu tarafından 3. düzenlenen tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği Selahaddin Eyyubi kültür merkezi konferans salonunda düzenlendi. Tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliğine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı konuk oldu. Kaymakam Kaşıkçı, öğrencilere okul hayatını anlatıp, kaymakamlık mesleği hakkında bilgiler verdi. Başsavcı Gürdoğan ise, Kâkimlik, savcılık ve avukatlık mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi.Etkinlik soru cevap şeklinde sona erdi.
Etkinliğe Halk eğitim merkezi müdürü Recep Yağan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yüksekova’da tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği

Yüksekova’da tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği

Yüksekova’da tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği

Yüksekova’da tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği

Rezalet! Katliamın arkasından İsviçre çıktıRezalet! Katliamın arkasından İsviçre çıktı
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

Silivri'de kan donduran cinayet!

Silivri'de kan donduran cinayet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.