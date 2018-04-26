Yüksekova’da tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği düzenlendi.

İsmet Alkan Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ki yetiştirme destekleme kursu tarafından 3. düzenlenen tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliği Selahaddin Eyyubi kültür merkezi konferans salonunda düzenlendi. Tanıtım ve kariyer günlüğü etkinliğine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı konuk oldu. Kaymakam Kaşıkçı, öğrencilere okul hayatını anlatıp, kaymakamlık mesleği hakkında bilgiler verdi. Başsavcı Gürdoğan ise, Kâkimlik, savcılık ve avukatlık mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi.Etkinlik soru cevap şeklinde sona erdi.

Etkinliğe Halk eğitim merkezi müdürü Recep Yağan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



