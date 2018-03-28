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Yüksekova'da terörün yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

Yüksekova'da terörün yaraları sarılıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağduru vatandaşlara şimdiye kadar 86 milyon 640 bin 844 lira ödeme yapıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Yüksekova merkezi ve bazı köylerinde 13 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağıyla başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" kapsamında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinden dolayı zarar gören vatandaşların zararları ödeniyor.

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı 30 Mayıs 2016 tarihinden 31 Temmuz 2016 tarihine kadar Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığına, mesken ve eşya hasarı için 11 bin 372 kişinin, iş yeri hasarı için de bin 703 kişinin başvuruda bulunduğu ve toplamda 13 bin 75 başvuru dosyası oluşturulduğu belirtildi.

Oluşturulan başvuru dosyalarına istinaden mesken ve eşya hasarı için 8 bin 481 dosyada 105 milyon 598 bin 856 TL 81 kuruş tazminat ödenmesine, iş yeri hasarı dosyaları için de 738 dosyada 21 milyon 600 bin 114 TL 19 kuruş tazminat ödenmesine, toplamda ise 10 bin 12 adet dosyada 127 milyon 198 bin 971 TL tazminat ödenmesine karar verildi.

Şimdiye kadar İçişleri Bakanlığının ayırmış olduğu 86 milyon 640 bin 844 TL 63 kuruş ödeneğin 5 bin 528 dosyaya istinaden vatandaşlara ödendiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terör operasyonu Yüksekova

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