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Yüksekova'da yollar sıcak asfalta kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'da yolların sıcak asfaltla yenilenmesi çalışmalarına başlandı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı: - "Yüksekova'nın caddelerinin tarihinde sıcak asfaltla tanışma fırsatı bu zamana kadar maalesef olmamış. İnsanımız, ayağını çamurdan, tozdan, topraktan kurtaran konforlu sıcak asfalta ilk kez tanışıyor"

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi'nin altyapısını tamamladığı mahalle yollarında asfalt çalışması başlattı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'nın kalkınması ve daha modern hale getirilmesi için alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütünün saldırıları sonucu evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar için konutların yapıldığı ilçede, altyapısı tamamlanan mahalle yolları da sıcak asfaltla yenileniyor.

Yüklenici firma ekipleri, kanalizasyon ve diğer altyapı eksikleri giderilen ilçe merkezindeki Yeşildere mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile çalışmaları inceledi.

Firma yetkililerinden bilgi alan Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır yürüttükleri çalışmalar sonucu ilçedeki altyapı sorununun yüzde 90'ını çözdüklerini söyledi.

İlçenin birçok noktasında belediye ekiplerince çalışma yapıldığını vurgulayan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Altyapı çalışmalarından sonra bütün ana caddelerimizde yaklaşık 120 kilometrelik sıcak asfalt ve kaldırım çalışmamız olacak. Bunun ilk startını Yeşildere Caddesi'nde verdik. Yıl sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Yüksekova'nın caddelerinin tarihinde sıcak asfaltla tanışma fırsatı bu zamana kadar maalesef olmamış. İnsanımız, ayağını çamurdan, tozdan, topraktan kurtaran, konforlu sıcak asfalta ilk kez tanışıyor. Şehrimizin her köşesinde ana caddelerimizin tamamı sıcak asfalta kavuşacak. Kaldırımlar tamamlanacak ve kaldırım düzenlenmesi yapılacak. İnsanlarımızı bundan sonraki süreçte rahat, konforlu şekliyle tozdan, topraktan kurtarılmış bir Yüksekova'ya kavuşturacağız." diye konuştu.

Ana güzergahlarda ve çarşı merkezinde elektrik hatlarının yer altına alınacağını bildiren Kaşıkçı, tüm çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin modern şehir görüntüsünün ortaya çıkarılacağını aktardı.

Yüklenici firma yetkilisi Burhan Ölmez de ilçede güzel ve kaliteli bir hizmet vermeye çalıştıklarını ifade ederek, kentin yollarının modern standartlara ulaştırılması için çalıştıklarını kaydetti.

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Hakkari Kaymakam Mahmut Kaşıkçı sıcak asfalt yol Yüksekova

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