Yüksekova'da yollar sıcak asfalta kavuşuyor

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi'nin altyapısını tamamladığı mahalle yollarında asfalt çalışması başlattı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'nın kalkınması ve daha modern hale getirilmesi için alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütünün saldırıları sonucu evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar için konutların yapıldığı ilçede, altyapısı tamamlanan mahalle yolları da sıcak asfaltla yenileniyor.

Yüklenici firma ekipleri, kanalizasyon ve diğer altyapı eksikleri giderilen ilçe merkezindeki Yeşildere mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile çalışmaları inceledi.

Firma yetkililerinden bilgi alan Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır yürüttükleri çalışmalar sonucu ilçedeki altyapı sorununun yüzde 90'ını çözdüklerini söyledi.

İlçenin birçok noktasında belediye ekiplerince çalışma yapıldığını vurgulayan Kaşıkçı, şöyle konuştu: