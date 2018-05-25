Yüksekova'dan ABD'ye aspir yağı ihracatı

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulu fabrikada üretilen aspir yağı, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra ABD'ye satılıyor.
İlçe çiftçisine yeni bir gelir kaynağı yaratmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında bölgede üretilen aspiri işlemek üzere Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay tarafından fabrika kuruldu.
İpek Yolu Caddesi'ndeki fabrikada, kentte ilk kez geçen yıl aspir üretimi yapan çiftçilerden alınan üründen yağ elde edilmeye başlandı.
Litresi 15 liradan satışa sunulan aspir yağı, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'ya satılmasının yanı sıra ABD'ye ihraç ediliyor.
Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Ilgın'dan getirttikleri tohumları çiftçilere dağıttıklarını ve bitkinin nasıl ekilip hasat edileceğini öğrettiklerini söyledi.
Aspirin çekirdeğini çiftçiden satın aldıklarını belirten Onay, "Bu yağ Yüksekova ekonomisinde devrim yarattı. Çiftçiler tohum alabilmek için kuyruk oluşturuyor." dedi.
Devletin bir dönüm aspire hemen hemen 130 lira destek verdiğine işaret eden Onay, ilçeyi aspir üretiminde daha iyi yerlere getirmeyi amaçladıklarını, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın da bu konuda kendilerine büyük destek sağladığını ifade etti.
- "Obeziteye karşı kullanılıyor"
Aspir yağının çok bilinmemesine rağmen en sağlıklı yağlar arasında bulunduğunu dile getiren Onay, şöyle devam etti:
"Gayet sağlıklı bir yağdır. Yemek, salata ve birçok yerde kullanılır. Özellikle Amerika, Meksika, Çin ve Almanya'da ekilen, obeziteye karşı kullanılan bir yağ. Amerika ve Almanya'da obezite oranı fazla olduğu için bu yağa çok önem veriliyor. Şimdi onkoloji hastaneleri de kullanıyor. Aspir yağında sıfır karbonhidrat ve sıfır kolesterol olduğu için sıfır şeker anlamına geliyor, tansiyonu ve şekeri düşürüyor."
- "50 ton yağ ürettik"
Yağı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarında analiz ettirdiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını belirten Onay, "Devletimizden makine desteği bekliyoruz. Hakkari Valisi bize 9 ton tohum hediye etti. Günde 300 ile 500 litre arasında yağ üretebiliyoruz." diye konuştu.
Onay, şu ana kadar 50 ton yağ ürettiklerini, bu rakamı yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Üretim arttıkça Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapabileceklerini söyleyen Onay, "Elimizde bilimsel veriler var. Aslında hem yemeklik hem de motorin olarak kullanılabilecek bir yağ. Mazot yerine de kullanılabilir ama pahalı olduğu için mazot tercih ediliyor." dedi.
Onay, aspir bitkisinin Başkale, Gürpınar ve Hoşap ovalarını da kapsayacak şekilde daha geniş alanlarda ekilmesi halinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin yemeklik yağ ihtiyacını karşılayabileceklerini de sözlerine ekledi.
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor
Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
Bahçeşehir'de oluklu kertenkele krizi! Yılan sanıp öldürüyorlar ama...
Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Okuyucu Yorumları 0 yorum