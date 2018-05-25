Yüksekova'dan ABD'ye aspir yağı ihracatı

Devletin bir dönüm aspire hemen hemen 130 lira destek verdiğine işaret eden Onay, ilçeyi aspir üretiminde daha iyi yerlere getirmeyi amaçladıklarını, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın da bu konuda kendilerine büyük destek sağladığını ifade etti.

Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Ilgın'dan getirttikleri tohumları çiftçilere dağıttıklarını ve bitkinin nasıl ekilip hasat edileceğini öğrettiklerini söyledi.

İlçe çiftçisine yeni bir gelir kaynağı yaratmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında bölgede üretilen aspiri işlemek üzere Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay tarafından fabrika kuruldu.

- "Obeziteye karşı kullanılıyor"

Aspir yağının çok bilinmemesine rağmen en sağlıklı yağlar arasında bulunduğunu dile getiren Onay, şöyle devam etti:

"Gayet sağlıklı bir yağdır. Yemek, salata ve birçok yerde kullanılır. Özellikle Amerika, Meksika, Çin ve Almanya'da ekilen, obeziteye karşı kullanılan bir yağ. Amerika ve Almanya'da obezite oranı fazla olduğu için bu yağa çok önem veriliyor. Şimdi onkoloji hastaneleri de kullanıyor. Aspir yağında sıfır karbonhidrat ve sıfır kolesterol olduğu için sıfır şeker anlamına geliyor, tansiyonu ve şekeri düşürüyor."

- "50 ton yağ ürettik"

Yağı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarında analiz ettirdiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını belirten Onay, "Devletimizden makine desteği bekliyoruz. Hakkari Valisi bize 9 ton tohum hediye etti. Günde 300 ile 500 litre arasında yağ üretebiliyoruz." diye konuştu.

Onay, şu ana kadar 50 ton yağ ürettiklerini, bu rakamı yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.