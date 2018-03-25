Yüksekova’dan Afrin kahramanları için bayraklı yürüyüş

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Afrin Hareketi kahramanları için bayraklı yürüyüş düzenlenerek, 2 bin 744 rakımlı tepeye ‘Afrin kahramanları’ adı verildi.

Yüksekova Kaymakamlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Şişol Dağı eteklerine bayraklı yürüyüş düzenlendi. Öğrenci, asker, polis ve vatandaşların katıldığı yürüyüş yaklaşık 4 saat sürdü. Yürüyüşün ardından 2 bin 744 rakamlı tepeye çıkan kalabalık, burada ‘Afrin kahramanlarına Yüksekova’dan selamlar’ pankartı açarak, tepeye ‘Afrin kahramanları’ adını verdi.

Yürüyüşe Yüksekova 3’ncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, polis, asker, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.