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Yüksekovalı çocuklara, Wushu ve paten kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yaz okulunun Wushu ile paten kursları büyük ilgi görüyor.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yaz okulunun Wushu ile paten kursları büyük ilgi görüyor. 7-14 yaş grupları arası olan 30 öğrenci, Çin savunma sanatı olan Wushu ile ilgili temel teknikleri öğrenirken, bazı öğrenciler ise hayatlarında ilk kez tekerlekli patenle tanıştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü, yaz dönemi kurslarına savunma sporunu da ekledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü çatısı altında Yeni Mahalle'de bulunan Gençlik Merkezi'nde açılan Wushu sporuna, özellikle kız öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Öğrenciler, temel savunma tekniklerini öğreniyor. Çin savunma sanatı olan Wushu kursuna gelen öğrenciler, haftanın 5 günü Wushu antrenörleri nezaretinde eğitim görürken, kursu veren Antrenör Özgür Dalar, bu sporla öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunduğunu belirtti.

Dalar, "Ocak ayı itibarı burada Wushu dövüş sanatlarına başladık. Dışarıdan kötü alışkanlıklardan arındırarak öğrencilere bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Amacımız, öğrencileri sporla tanıştırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak.Kursumuzda 30 öğrencimiz var. Ocak ayında Türkiye şampiyonluğuna gittik. Erken gittiğimiz için iyi bir sonuç alamadık. Elazığ'daki bölge şampiyonalarında ise bir ikincilik elde ettik" dedi.

Wushu kursuna gelen Seher Duman, Wushu'nun insanın rakibine karşı çeşitli manevralar yaparak onu alt etmek olduğunu belirterek, "Kişinin kendini ön plana çıkarabilecek bir spor dalıdır. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocamız sayesinde çok şey öğreniyoruz. Bölgesel olarak 2 şampiyonluğum var. Bununla da gurur duyuyorum Hedefimiz, ekip olarak Türkiye şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

İLK KEZ PATENLE TANIŞTILAR

Gençlik Merkezindeki yaz sporları kapsamında, bazı öğrenciler ise pateni tercih etti. 50'ye yakın öğrenciye haftanın 5 günü paten eğitimi veriliyor. Kursa gelen Abdullah Baran, kendilerine bu konuda büyük destek veren Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür ederek, "İlçemizde ilk defa patenle tanışıyoruz. Artık yaz tatilinde arkadaşlarla patenle kaymanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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