Yüksekovalılar tenis kortuna kavuştu

"Bu kapsamda bugün yaz spor okullarının startını verdik. Bütün kayak sporcularımızın, üniversite sınavlarına hazırlanan ve mesleki ya da okul sporlarına hazırlanan çocuklarımızın ve diğer çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tüm malzemeleri şu anda temin ettik. Bunlarla hem spor yapacaklar hem de ilgili oldukları spor dallarında sınavlara hazırlanacaklar. Yaz spor okullarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın sokakta ya da internet kafelerde vakit geçirmesini istemiyoruz."

Kaşıkçı, tüm çocukları sportif faaliyetlere, spor okullarına yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yüksekova'da birçok ilkin gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"İlk defa Yüksekova'da bir tenis kortu yapıldı ve burada da gençlerimiz yetişecek, evlatlarımız yetişecek. Kapalı ortamda yaz, kış yağmurdan, kardan etkilenmeden bu çalışmayı yapacak. Bu süreçte burayı bize kazandıran ilimiz valisine, İl Özel İdaresine ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdiden gençlerimiz başladı. Güzel bir tenis kortuna kavuştular. Gençlerimiz bu yazı burada dolu dolu geçirecek. Sabah başlayacak burası, gece geç saatlere kadar sporla meşgul olacaklar. Tenis sporunu standartlara uygun modern ve konforlu bir ortamda yapacaklar."

