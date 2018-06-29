Yüksekovalılar tenis kortuna kavuştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğince İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak Yüksekova ilçesinde yapılan kapalı tenis kortu hizmete girdi.
Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yaz spor okullarının açılış törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, burada antrenörlerden bilgi aldı, sporcularla sohbet etti.
Programda, kaymakamlık tarafından temin edilen 27 bisiklet, 50 paten takımı, 50 sporcu kol saati ve 50 bisiklet kaskı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporculara teslim edildi.
Malzeme dağıtımının ardından Kaşıkçı, beraberinde Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, SYDV Müdürü Emir Özdil ile Gençlik Merkezi'nin yanında yapımı tamamlanarak hizmete giren 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki kapalı tenis kortunu ziyaret etti.
Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk ve gençlerin ülkenin aydınlık yarınları olduğunu söyledi.
Gençlere yönelik büyük çaba içerisinde olduklarının anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda bugün yaz spor okullarının startını verdik. Bütün kayak sporcularımızın, üniversite sınavlarına hazırlanan ve mesleki ya da okul sporlarına hazırlanan çocuklarımızın ve diğer çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tüm malzemeleri şu anda temin ettik. Bunlarla hem spor yapacaklar hem de ilgili oldukları spor dallarında sınavlara hazırlanacaklar. Yaz spor okullarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın sokakta ya da internet kafelerde vakit geçirmesini istemiyoruz."
Kaşıkçı, tüm çocukları sportif faaliyetlere, spor okullarına yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Yüksekova'da birçok ilkin gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaşıkçı, şunları kaydetti:
"İlk defa Yüksekova'da bir tenis kortu yapıldı ve burada da gençlerimiz yetişecek, evlatlarımız yetişecek. Kapalı ortamda yaz, kış yağmurdan, kardan etkilenmeden bu çalışmayı yapacak. Bu süreçte burayı bize kazandıran ilimiz valisine, İl Özel İdaresine ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdiden gençlerimiz başladı. Güzel bir tenis kortuna kavuştular. Gençlerimiz bu yazı burada dolu dolu geçirecek. Sabah başlayacak burası, gece geç saatlere kadar sporla meşgul olacaklar. Tenis sporunu standartlara uygun modern ve konforlu bir ortamda yapacaklar."
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