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Yüksekova'nın 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne Türk bayraklı yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, Yüksekova Kaymakamlığı ile 3.

Yüksekova'nın 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne Türk bayraklı yürüyüş

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'de, Yüksekova Kaymakamlığı ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlerin ulaştığı tepeye, 'Afrin Kahramanları' adı verildi.
Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nca 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, polisler, askerler, öğrenciler ve Yüksekovalılar katıldı. Sabah saatlerinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı önünde bir araya gelenler, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılanlar, tepeye 4 saatte ulaştı. 'Afrin Kahramanları' adı verilen tepede şehitler için dua edilirken, yürüyüşe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'nın 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne Türk bayraklı yürüyüşYüksekova'nın 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne Türk bayraklı yürüyüşYüksekova'nın 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi'ne Türk bayraklı yürüyüş

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