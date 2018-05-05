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Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında düzenlenen bisiklet turunda 150 kişi, 15 kilometre boyunca pedal çevirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda devam eden programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Türkiye'nin geçmişten beri geçtiği zorlu süreçlere değindi.

Çanakkale, Yüksekova ve Kahramanmaraş'ta geri çekilmek zorunda kalan emperyalist güçler ve cephede kaybedenlerin bugün birer maşa bulduklarını belirten Kaşıkçı, "Maşa vasıtasıyla artık savaş yürütüyorlar. 100 yıl önceki hesap bitmedi. Çanakkale, Yüksekova ve Sakarya'da göremedikleri hesap bitmedi. Sadece hesaplarının şekli değişti. Şimdi emanet teröristlerle yine karşımıza çıkıyorlar. Karşımıza çıkan tüm emperyalist güçleri hüsrana uğratmışızdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiir dinletisi, sinevizyon, tiyatro ve folklor gösterisi sunuldu.

Programa 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

- Bisiklet turu düzenlendi

Etkinlikler kapsamında Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesince, kaymakamlık, belediye ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle bisiklet turu düzenlendi.

Açılışta konuşan Kaymakam Kaşıkçı, bisiklet tutkunlarının bir araya geldiğini belirterek, "Yüksekova'nın kurtuluşu şerefine, kurtuluş günü münasebetiyle güzel bir bisiklet turu yapılacak. İlçedeki insanlarımıza farklı şeyler yaşatalım, farklı bir göz zevki yaratalım istedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli eğitmen Kahraman Aytan da dağcılık, halk oyunları ve bisiklet turları düzenlediklerini anlatarak, "Doğa yürüyüşlerimiz var. Bize katılan il ve ilçe gençlik merkezlerimize ve yetkililerimize teşekkür ederiz. Yüksekova'da ilki başardık. İnşallah Yüksekova'nın kurtuluş yıl dönümlerinde her yıl böyle yüzlerce bisikletli pedal çevirir." diye konuştu.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşit Güldal ile milli sporcuların da aralarında bulunduğu 150 bisikletli, Şemsettin Onay Lisesi önünde bir araya gelerek, İpek Yolu Caddesi, çarşı merkezi ve Şemdinli yolunda yaklaşık 15 kilometre boyunca pedal çevirdi.

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