"Yüksekte" geçen mesailer

Havaların ısınmasıyla iş yoğunluğu da artan Türkcanoğlu, mesaisinin tamamına yakınını metrelerce yüksekte geçirmesine rağmen ailesinin geçimi için bütün zorlukları göze alıyor.

Çevreden geçenlerin bakmaya bile korktuğu yüzlerce metre yükseklikte oldukça tehlikeli bir iş yapan Türkcanoğlu, zaman zaman çalıştığı firmanın ülkenin çeşitli kentlerindeki inşaat alanlarında bulunan yaklaşık 600 kule vincin de bakım onarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.

Elektrikle çalışan vincin ana şalterini, halatlarını ve kablolarını kontrol ederek işe başlayan Türkcanoğlu, daha sonra bakım ve onarımını yapacağı kule vincine tırmanıyor.

Kentte bir firmada çalışan kule vinç işçisi Erol Türkcanoğlu, şantiyeye geldiğinde birçok işçi gibi önce iş kıyafetlerini giyiyor.

Şu sıralar inşaat çalışmaları devam eden Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ek hizmet binasındaki kulede çalışan Türkcanoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini zevkle yaptığını söyledi.

Türkcanoğlu, yukarıda çalışırken kendisini özgür hissettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"İnşaat sahasındaki kule vinçlerin bakım, onarım ile kurulumunu yapıyorum. Firmamıza ait olan ve yükseklikleri 50 ile 220 metre arasında değişen vinçlere tırmanıyorum. Herhangi bir yükseklik korkum yok, aksine yüksekte bulunmayı ve adrenalini seviyorum. Yüksekte olmak bana zevk veriyor. Kendimi gayet özgür hissediyorum. Bu işin en öncelikli kurallarından biri iyi eğitim almanız ve ardından işinizi son derece dikkatli, kontrollü, yavaş ve sakin şekilde yapmanızdır."

- "İş güvenliğine dikkat edilmeli"

Türkcanoğlu'nun ekip arkadaşı Mecit Özkök de kule vinçlere bakım yapmanın kolay olmadığını ifade ederek, "Firma olarak 600 vincin bakımı, kurulumu, sökümü ve arızalarına biz bakıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu işte son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Ben özellikle riskli meslek grubunda çalışan arkadaşlarımızın iş güvenliği hususunda dikkat etmelerini istiyorum." dedi.