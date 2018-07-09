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"Yüksekte" geçen mesailer

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

Riskli mesleklerden kule vinç işçiliği ve operatörlüğü yapanlar, metrelerce yükseklikte mesailerini tamamlıyor - Büyük dikkat isteyen bu tehlikeli mesleği yapanlardan Erol Türkcanoğlu, 3 yıldır vinçlerin bakım onarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor - Kule vinç işçisi Erol Türkcanoğlu: - "Herhangi bir yükseklik korkum yok, aksine yüksekte bulunmayı ve adrenalini seviyorum. Yüksekte olmak bana zevk veriyor. Kendimi gayet özgür hissediyorum" - Kule vinç operatörü Serdar Karakoyun: - "Saat 08.00'de kuleye çıkıyorum, 17.00'de iniyorum. Bazen yemek için öğlenleri aşağıya iniyorum. Yukarıda çayım ve kahvem var"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Kule vinç işçileri ve operatörleri, sıra dışı meslekleri nedeniyle mesailerini metrelerce yükseklikte yapıyor.

Kentte bir firmada çalışan kule vinç işçisi Erol Türkcanoğlu, şantiyeye geldiğinde birçok işçi gibi önce iş kıyafetlerini giyiyor.

Elektrikle çalışan vincin ana şalterini, halatlarını ve kablolarını kontrol ederek işe başlayan Türkcanoğlu, daha sonra bakım ve onarımını yapacağı kule vincine tırmanıyor.

Vincin uzunluğuna göre yaklaşık 15-20 dakikada zirveye tırmanan Türkcanoğlu, kule vince çıktığında işini büyük dikkatle yapıyor.

Çevreden geçenlerin bakmaya bile korktuğu yüzlerce metre yükseklikte oldukça tehlikeli bir iş yapan Türkcanoğlu, zaman zaman çalıştığı firmanın ülkenin çeşitli kentlerindeki inşaat alanlarında bulunan yaklaşık 600 kule vincin de bakım onarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.

Havaların ısınmasıyla iş yoğunluğu da artan Türkcanoğlu, mesaisinin tamamına yakınını metrelerce yüksekte geçirmesine rağmen ailesinin geçimi için bütün zorlukları göze alıyor.

Şu sıralar inşaat çalışmaları devam eden Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ek hizmet binasındaki kulede çalışan Türkcanoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini zevkle yaptığını söyledi.

Türkcanoğlu, yukarıda çalışırken kendisini özgür hissettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"İnşaat sahasındaki kule vinçlerin bakım, onarım ile kurulumunu yapıyorum. Firmamıza ait olan ve yükseklikleri 50 ile 220 metre arasında değişen vinçlere tırmanıyorum. Herhangi bir yükseklik korkum yok, aksine yüksekte bulunmayı ve adrenalini seviyorum. Yüksekte olmak bana zevk veriyor. Kendimi gayet özgür hissediyorum. Bu işin en öncelikli kurallarından biri iyi eğitim almanız ve ardından işinizi son derece dikkatli, kontrollü, yavaş ve sakin şekilde yapmanızdır."

- "İş güvenliğine dikkat edilmeli"

Türkcanoğlu'nun ekip arkadaşı Mecit Özkök de kule vinçlere bakım yapmanın kolay olmadığını ifade ederek, "Firma olarak 600 vincin bakımı, kurulumu, sökümü ve arızalarına biz bakıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu işte son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Ben özellikle riskli meslek grubunda çalışan arkadaşlarımızın iş güvenliği hususunda dikkat etmelerini istiyorum." dedi.

Kule vinç operatörü Serdar Karakoyun da sabah mesaiye başlarken kuleye çıktığını belirterek, "İşinizi yaparken kulede tek başınasınız. İşimizin zorlukları çok. Tehlikeli bir iş yapıyoruz ama Allah'ın izniyle makineyi dikkatli kullanırsak hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Mesaisini kule vinçte geçirdiğini aktaran Karakoyun, "Saat 08.00'de kuleye çıkıyorum, 17.00'de iniyorum ancak bazen yemek için öğlenleri aşağıya iniyorum. Yukarıda çayım ve kahvem var. Arkadaşlarla iletişimimizi telsizle sağlıyoruz. Genelde iş tempomuz yoğun olduğu için vaktimizin nasıl geçtiğini anlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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