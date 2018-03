Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ders dışı etkinliklerinden olan Çınar Altı gençlik Sohbetleri kapsamında Uşak Üniversitesinde Yapay Zeka Nesli konulu bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Gökhan Yüksel yapay zekanın geçmişini ve geleceğini anlattı. Yüksel " Eğer El Harazmi’nin algoritması olmasaydı robotlar yapılamayacaktı. Sadece beyin gücüyle bilgisayar ekranında yazı yazdırdılar, El Harazmi sayesinde. Bin sene öncesi silikon vadisi Harran’dı Tilloy’du. Sosyal medya El Harezmi’nin algoritması sayesinde reklam alıyor ve bu reklamları ilgililerine ulaştırıyor" dedi.

Konferans Uşak Üniversitesi Bir Eylül yerleşkesinde yer alan Mustafa Kemal Paşa amfisinde gerçekleştirildi.

Çok popüler olan ve herkesin merak ettiği bir konu hakkında konuşacağını belirten Yüksel, konunun doğası itibariyle teknik bir konu olmasına rağmen sunumu eğlenceli hale getirmek için elinden geleni yapacağını belirtti. Konuyu 41. kez anlattığını ve 30 bini aşkın öğrenciye ulaştığını vurgulayan Yücel teknolojinin çok hızlı bir şekilde kendisini yenilediğini vurguladı. Yücel; " Ben 10 yıl Mili Eğitim Bakanlığı danışmanlığını yaptım, yıllardır teknolojiyle ilgiliyim. Bu sunumdaki slaytlar bilemediğiniz 3-5 hafta içinde güncellenmesi gerekiyor. Dünyanın en iyi 3 üniversitesinin 2 sine gittim. Allah’a çok şükür. Karagümrük’ten çıkan herkese nasip olmuyor bu" dedi.

"Bir şeyi kullanmak bizi onun hakkında düşünmekten alıkoymamalı"

Konuşmasında x,y,z nesillerinden bahseden Yücel sunumunun ilk bölümünde algoritma hakkında bilgiler verdi. Matematiksel düzenin, dijital dünyanın ve teknolojinin El Harezmi’nin bulduğu algoritma sayesinde geliştiğine dikkat çeken Yücel sosyal medyanın bile bu algoritma sayesinde yapılabildiğini vurguladı. Yücel; " Eğer El Harazmi olmasaydı robotlar da yapılamayacaktı. Peki biz ne yapıyoruz? Türkiye’de her gün 3 saat bilgisayar oyunu oynayan insan sayısı 30 milyona ulaştı. Teknoloji aynı zamanda güç demek. Şu anda bir teknoloji şirketinin yıllık cirosu Türkiye kadar. En üstte yer alan 20 şirketin toplam cirosu 4 trilyon dolar. Bu şirketler son zamanda yapay zeka şirketi satın alıyorlar. Bir şeyi kullanmak bizi onun hakkında düşünmekten alıkoymamalı özellikle Z nesli için." şeklinde konuştu.

"Beyinleriniz hacklenebilir"

Arama motorlarının insanları yaşına gelir düzeyine göre ayırarak hedeflediğini ve bunun artarak devam edeceğini belirten Yüksel bütün bunların yapay zeka ile gerçekleşebildiğini söyledi. Yüksel konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; " Sistem herkesi birbirine bağlayarak yapay zeka ile birlikte yeni bir dijital dünya yaratıyorlar. Beyin meselesini ezbere söylemiyorum, sosyal medya şirketlerinden birinin 8. birimi var burada beyinle ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece beyin gücüyle bilgisayar ekranında yazı yazdırdılar, El Harazmi sayesinde. Bin sene öncesi silikon vadisi Harran’dı Tillo’ydu. Sosyal medya El Harezmi’nin algoritması sayesinde reklam alıyor ve bu reklamları ilgililerine ulaştırıyor. Putin; "Kim ki yapay zekada liderlik yapansa o dünyayı yönetecek" diye bir açıklama yaptı, onun açıklaması Elon Mask başlıyoruz diyerek paylaştı. Mask’ın üç adet yapay zeka şirketi var, bir tanesinin tek hedefi var insan beynini aracısız olarak bilgisayarla bağlamak. Beyninize dikkat edin, bunu hamaset ve duygusal olarak dünyada söyleyecek en son insan benim. Beyinleriniz hacklenebilir"

Sanayi devrimlerinden bahseden Yüksel gelinen son noktayı 4. sanayi devrimi algoritmik ve biyolojik birleşme olarak niteledi. Yapay zekayla birlikte bir robotların Rübik Zeka Küpünü 0.18 saniyede çözdüğünü belirten Yüksel 4. sanayinin özünün otonomlaşma, insansızlaşma, sürücüsüz arabalar, süper toplum, ütopik toplum ve güç olduğunu vurguladı. Yüksel; " Ancak ülkemizde çok doğru konular çok yanlış insanlar tarafından konuşuluyor. İnsanlar İngilizceden sunum çevirip ben yaptım diyerek karşınıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

Dünyanın en önemli Ar-ge merkezinin Hollywood olduğunu iddia eden Yüksel Yapay zekanın tarihçesinden de bahsetti. Amerika Birleşik Devletlerinde 1960’lı yıllardan itibaren yapay zeka konusunda araştırma ve çalışmaların yapıldığı bilgisini veren Yüksel konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Dünyada yapay zeka konusunda yapılan çalışmaların yüzde 16’sı ilahiyat fakültelerinden çıkıyor. Biz de tevfikte birleşemiyoruz, ama felsefe bölümü hocası Nick Bostrom 1,5 milyon dolarlık yapay zeka yatırımını yönetiyor. Dünya şu anda tek bir algoritmaya doğru gidiyor. Bilgisayar ve yapay zeka şu an insan aklını yakaladı diyorlar, eşitiz. Biz hangi ruh halinde olursak olalım bu gelişmenin git gide agresifleşmesi, beni en çok korkutan da bunun Çin eliyle yapılıyor olması. Bir tırı yapay zeka otomatik olarak kullanmaya başladı. Yapay zeka öğrenen bir yapıya sahip, araba kullanabiliyor, insanların araba kullanırken ruh hallerini bile irdeleyen yapay zekalar var.

"Amerika Çin’i hiç bir zaman geçemeyecek"

Yüksel konuşmasının devamında, "Yapay Zeka 2030 yılında 16 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşacak. En önemli sorulardan biri, benim işime yaramayacak mı? Ali Baba’nın deposunun yüzde 90’nı yapay zeka yönetiyor. Türkiye’de 6 yapay şirketi var ve ürettikleri ciro 5 milyon Türk Lirası. İsrail’in ise 400 den fazla yapay zeka şirketi var. Makineler ile mücadele etmemiz imkansız, gelin daha çok insan olalım. Ali Baba önümüzdeki 3 yıl içinde 15 milyar doları yapay zeka için harcayacak. İleride yapay kullanımı elektrik kullanımı gibi olacak kullandığımızın farkında bile olamayacağız. Dijital dünyaya karşı acımasız ve dikkatli olun. Çin’in 30 sayfalık bir yapay zeka stratejisi var, Amaçları 2030 yılında yapay zekayı kullanarak her şeyi kontrol ediyor haline gelmek. Çin, 2015 yılında yapay zeka anlamında Amerika’yı geçti ve bu geri döndürülemeyecek bir süreç, yani Amerika Çin’i hiçbir zaman geçemeyecek. Dünyanın yapay zeka hakkında çalışma yapan en iyi 100 kurum içinde 73. sırada Erciyes Üniversitesi var, bunu görünce duygulandım. Yüz tanıma çok ciddi bir şey. Çin’de her vatandaş takip ediliyor, yüz tanıma teknolojisi sayesinde. Çin’de bir İngiliz gazeteci deney yapıyor, bir polis merkezine gidiyor ve kendini kaydettiriyor, olaydan habersiz diğer polisler onu bu yüz tanıma teknolojisi sayesinde yakalanıyor. Kameralar insanı ırkına, ideolojisine varıncaya kadar takip ediyorlar. Çin bunu en çok Uygurlar üzerinde uyguluyor."

Yüksel konuşmasının sonunda Türkiye’de yapay zeka bakanlığının açılacağı bilgisini verdi. İlerlemenin ve gelişmenin yolunun tefekkürden geçtiğini söyleyen Yüksel "Tarih tefekkürden ibarettir" diyerek konuşmasını bitirdi.