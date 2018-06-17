Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.
Bozdağ Mahallesi'ndeki Vedat Demir'e ait tavuk çitliğinde, yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Civcivin 4 ayaklı olduğunu duyanlar, çiftliğe görmeye gitti. Yürümekte zorlanmayan civcivin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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