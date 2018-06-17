HABER

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.  Bozdağ Mahallesi'ndeki Vedat Demir'e ait tavuk çitliğinde, yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.
Bozdağ Mahallesi'ndeki Vedat Demir'e ait tavuk çitliğinde, yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Civcivin 4 ayaklı olduğunu duyanlar, çiftliğe görmeye gitti. Yürümekte zorlanmayan civcivin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdiAK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdi
Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdiÜniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.