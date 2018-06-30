HABER

Yumurtadan çıkan caretta carettalar denizle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

 DÜNYADA nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Muğla'nın Fethiye ilçesindeki üreme bölgesinde yumurtlama dönemi tamamlandı.

FETHİYE (Muğla), (DHA)- DÜNYADA nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Muğla'nın Fethiye ilçesindeki üreme bölgesinde yumurtlama dönemi tamamlandı. Yumurtadan çıkan yavrular, Fethiye'nin Çalış Plajı sularına ulaşmaya başladı.

Fethiye ve Yanıklar Plajı'nda yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, mavi sulara gitmeye başladı. Yumurtalardan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için çaba harcayan yavru caretta carettalardan başarılı olamayanlara, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) görev yapan görevliler yardımcı oluyor. DEKAMER görevlileri, yavru çıkışını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Görevliler, çıkış olan yuvayı kontrol ederek, yaklaşık 50 yavrunun aynı anda denizle buluştuğunu belirledi.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildiTürkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi
GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.