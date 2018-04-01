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Yumurtadan üç ayaklı civciv çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yumurtadan üç ayaklı olarak çıkan civciv görenleri şaşırtıyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yumurtadan üç ayaklı olarak çıkan civciv görenleri şaşırtıyor. Civcivi üç ayaklı doğan aile ise bu duruma çare arıyor.
İlçe merkezinde şehit Halis Şişman mahallesinde evlerinin bahçesindeki kümeste tavuk ve horoz besleyen Bekir ve Emine Küçükçe çifti kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan birinden çıkan civcivin üç ayaklı olduğunu fark etti. Civcivin kuyruk kısmında üçüncü bir ayağının olmasından dolayı üç ayaklı civciv diğer civcivler gibi normal olarak yaşamını sürdüremeyeceğini belirten aile bu duruma çare arıyor.
Kümesin gözdesi olan üç ayaklı civciv ise mahallede görenleri şaşırtıyor. 21 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan üç ayaklı şekilde civcivin çıktığını fark ettiğini belirten Bekir Küçükçe, "Allah’ın bir hikmeti işte. Civcivler sabah çıktı ben akşam bu civcivimizin 3 ayaklı olduğunu fark ettim. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Şaşırdık" şeklinde konuştu.
Üç ayaklı civcivin bu şekilde yaşamını sürdürmesinin zor olduğunu belirten Emine Küçükçe ise, "Sabaha kadar uyuyamadım. Civcivim acı mı çekiyor diye. Bu duruma çare olacak bize yardım edecek bir veteriner arıyorum. Ameliyatsa, ne masrafı varsa karşılamaya hazırız. Yeter ki civcivim kurtulsun" dedi

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