HABER

Yunan adalarında vize kolaylığı devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

 YUNAN adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına, bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceği belirtildi.

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- YUNAN adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına, bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceği belirtildi.

Yunanistan'da yayın yapan 'www.kathimerini.gr' adlı haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, AB'nin göçmenlerden sorumlu komiseri Dimitris Avramopoulos'un, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceğini açıkladığını yazdı. Haberde, Türkiye'den Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk pasaportlu vatandaşlara ya da Türkiye'de yasal oturma iznine sahip üçüncü ülke vatandaşlarına bir haftalık vize verilmesi işlemlerinin, 2018 yılı için de geçerli olacağı belirtildi. Gerek Türkiye'deki turizm şirketlerinden, gerekse Yunanistan'daki yerel makamlardan talep edilen vize kolaylıklarının Brüksel'de kabul görmesinin, turizm şirketleri ve Yunan adalarındaki işletmecileri memnun ettiği dile getirildi.

Twitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacakTwitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacak
İşte Tosun’un istihbaratçısı!İşte Tosun’un istihbaratçısı!
Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.