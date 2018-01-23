HABER

Yunan Adalet Bakanı'ndan darbecilere ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 45 dakika önce

- Bakan Kontonis: - "(8 darbecinin Yunanistan'da yargılanması) Bu konudaki imkanlar toplantıda açık bir şekilde dile getirildi. Yunan Ceza Kanunu'nda buna yönelik maddeler yer almakta. Bu kapsamda gerekli girişimlerde bulunmak Türk tarafının elinde"

ATİNA (AA) - Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'nin talebi halinde Yunanistan'da yargılanmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Kontonis, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ile beraberindekileri, Yunanistan Adalet Bakanlığında kabul etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kontonis, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Büyük bir samimiyetle bakanlıklar arasındaki ilişkileri görüştük. Askıda kalan konuları ele aldık. Adalet makamları arasında iş birliği konuları da ele alındı." dedi.

Kontonis, FETÖ darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan firari askerlere ilişkin, "Tarafımızdan meselenin hukuksal çerçevesi masaya konuldu. Türk temsilcilerin meseleyi tam olarak kavradıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sekiz darbecinin Türkiye'ye iadesi konusunda Yunanistan Yüksek Mahkemesinin son kararı verdiğini dile getiren Kontonis, bu kararın darbecilere yönelik suçlamalara değil, Türkiye'deki mevcut duruma yönelik bir karar olduğunu kaydetti.

Kontonis, darbecilerin Yunanistan'da yargılanmaları hakkındaki soruyu, "Bu konuda ne yapacakları, Türk tarafına bağlı. Bu konudaki imkanlar toplantıda açık bir şekilde dile getirildi.Yunan Ceza Kanunu'nda buna yönelik maddeler yer almakta. Bu kapsamda gerekli girişimlerde bulunmak Türk tarafının elinde." şeklinde cevapladı.

Öte yandan Kontonis, Türkiye'den gelen resmi daveti kabul ettiğini belirterek, Ankara'ya bir ziyarette bulunacağını söyledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uçar, Kontonis ile görüşmesinden önce Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik ve bakanlık yetkilileriyle ilk olarak Yunanistan Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Dimitros Papaspirou başkanlığındaki Yunan heyeti ile bir araya geldi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

İlginizi Çekebilir

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Diğer Haberler
Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.