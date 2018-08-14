Yunan askerleri tahliye oldu (1)

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, geçen 1 Mart'ta Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis (29), tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



