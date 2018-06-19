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Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin bu hallerinin devamına karar verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuklama inceleme duruşmasında, bu hallerinin devamına hükmedildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali değerlendirildi.

Duruşma için Mitretodis ve Kouklatzis, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi.

2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşmaya, tutuklu askerler ile avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel de katıldı.

Yunan askerleri Mitretodis ve Kouklatzis, savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Hakimlikçe, atılı suçun kanunda öngörülen cezanın üst sınırının 5 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adli kontrol hükümleriyle sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığının anlaşılmasını gerekçe gösterip askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

- Olay

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

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