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Yunan askerlerince geri gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen ay koşarak Yunanistan'a geçen Türk vatandaşı, Yunan güvenlik güçlerince Meriç Nehri'nden botla Türkiye'ye geri gönderildiğini ileri sürdü

EDİRNE (AA) - Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen ay koşarak Yunanistan'a geçen Türk vatandaşı H.E, Yunan askerlerince Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Yunan sınırındaki Bosnaköy'de Edirne Belediyesi Atık Su Pompası yakınlarında jandarma devriyeleri bir kişiyi yakaladı. Yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen H.E'nin (41) "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" başlığındaki haberlere konu olan, Yunanistan'a izinsiz geçen kişi olduğu tespit edildi.

H.E, ifadesinde Yunan askerlerince darbedildiğini, telefonu ve parasının alınması sonrası bir botla Meriç Nehri üzerinden Türk tarafına geri itildiğini öne sürdü.

Pasaport Kanununa muhalefet suçundan bir lira para cezası uygulanan H.E, serbest bırakıldı.

- Olay

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen ay koşarak Yunanistan'a geçen H.E, Yunan gümrük muhafaza birliklerince gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemede pasaportunun olduğu ancak Yunan vizesi bulunmadığı belirlenen H.E'nin, çıkarıldığı Orestiada Mahkemesindeki ifadesinde, İsveç'teki ailesinin yanına gitmek istediğini ve sınırı geçtiği sırada alkollü olduğunu söylediği ifade edilmişti.

Türk vatandaşına tecilli dört ay hapis ve bin 500 avro para cezası verildiği belirtilmişti.

Daha sonra H.E'nin siyasi iltica talebinde bulunduğu bildirilmişti. Yunan medyasında H.E'nin yakalandığı esnada alkollü ve "Adanalı" olduğunu belirttiği yönünde haberler çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne geçiş sınır

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