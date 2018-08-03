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Yunan bakan vekili yangın faciası sebebiyle istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas'ın, yangın faciası nedeniyle görevini bıraktığı açıklandı

ATİNA (AA) - Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas'ın, başkent Atina yakınlarında 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangını sebebiyle istifa ettiği bildirildi.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan, Toskas'ın istifasını kabul etti ve geçmiş yıllardaki hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Toskas ile Başbakan Aleksis Çipras'ın kısa bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Nikos Toskas'ın geçen hafta sunduğu istifa mektubunu yenilediği, Çipras'ın da istifayı kabul ettiği kaydedildi.

Toskas da yaptığı açıklamada, "İlk baştan bu yana söylediğim gibi, yaşanan doğal afet ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi görevime devam etme isteğimi bitirmiştir." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta yangın faciasına ilişkin bir basın toplantısında Nikos Toskas, Başbakan Çipras'a istifasını sunduğunu belirtmiş ancak Çipras'ın mücadele sırasında istifa edilmemesi gerektiğini belirterek istifayı kabul etmediğini söylemişti.

Atina'nın doğusundaki ormanlık bir arazide 23 Temmuz'da çıkarak, şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa sürede meskun bölgeye yayılan yangın faciasında 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca,180'den fazla kişi yaralanmış, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç da küle dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Nikos Toskas yangın Yunanistan

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