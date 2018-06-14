Yunan Dışişleri Bakanı: Kıbrıs müzakerelerini doğru şekilde, yeniden başlatacağız

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs'ta bir çözümün garantiler olmadan sağlanması gerektiğini söyledi. Kotzias, "Kıbrıs müzakerelerini, doğru şekilde yeniden başlatacağız ve çözeceğiz de" dedi.
Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü'nde konuşan Nikos Kotzias, Yunanistan'ın çözümden yana olduğunu savundu. Kotzias, "Bulunacak çözüm, Kıbrıs'ın bir AB üyesi, bir Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olarak üçüncü bir tarafın müdahale hakkı olmadan normal bir devlet olmasını ve normal bir devletin haklarına tam olarak sahip olmasını garanti etmeli" dedi.
Kıbrıs'ta Rumlar ve Türkler arasında çıkar çatışması olduğunu ifade eden Kotzias, bu nedenle birçok olası hakların Kıbrıslı Türklere verilmesini, bu arada da Kıbrıs Rum tarafında güven duygusunun yerleşmesi gerektiğini söyledi.
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