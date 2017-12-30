Yunan hükümeti, darbeci askere sığınma hakkı verilmesine itiraz etti

ATİNA (AA) - Yunanistan hükümeti, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu'nunkararını iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğunu bildirildi.
Yunanistan Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, darbeci askerin kabul edilen sığınma talebinin iptali için ilgili mahkemeye itirazda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "8 Türk asker ile ilgili defalarca ve açıkça ifade edilen sabit tezimiz çerçevesinde, Yunan hükümeti tarafından, İkinci Derece Mülteci Komisyonu'nun sığınma verilmesiyle ilgili dünkü kararının iptali için dilekçe sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun Bağımsız İltica Komisyonu tarafından bugün kabul edildiği açıklanmış ve başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerin, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldığı belirtilmişti.
(AA)
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