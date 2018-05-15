Yunan parti lideri Mitsotakis'ten Gökçeada'ya ziyaret

ÇANAKKALE (AA) - Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesini ziyaret etti.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile makamında bir araya gelen Mitsotakis, bu ziyareti uzun süre önce planladığını söyledi. Gökçeada'yı çok sevdiğini dile getiren Mitsotakis, "Yıllarca arkadaşlarımızdan adalarıyla ilgili güzel hatıralarını ve görüşlerini dinledik. Dolayısıyla bizzat gelip, görmek ve paylaşmak istedik. Yunanistan'daki İmrozlular dernekleriyle ve Yunan devletiyle olan iyi ilişkileriniz için de çok teşekkür ederim. Gökçeada'daki Rum okullarının açılması konusunda sizlerin de katkısı çok önemliydi." dedi.

Mitsotakis, bu adanın örnek olmasını istediklerini anlatarak, "Gökçeada'nın iki toplumun, iki halkın çok rahat, barış ve anlayış içinde yaşayabileceği sembol bir ada olmasını arzu ediyoruz. Kuzey Ege adaları arasındaki deniz ulaşımıyla ilgili umarım ben de bir gün buna katkı sağlamış olurum. Bunu çok isterim çünkü gerçekten böyle bir deniz ulaşımının geliştirilmesi ada halkı ve öteki adalar için de çok güzel bir gelişme olacak." ifadelerini kullandı.